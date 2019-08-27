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Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева

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Фото: ТАСС/Владимир Синдеев
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Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины. Об этом сообщили в Гocпoгранcлужбe страны.

«Богатыреву выявили на рейсе, который прибыл из Минска. Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов», — цитирует сообщение ведомства издание «Украинская правда».

Бывшего министра подозревают в махинациях с бюджетными средствами в особо крупном размере, в том числе при закупках лекарств и изделий медицинского назначения. По данным СМИ, Богатырева находилась за пределами Украины почти пять лет.

Богатырева возглавляла украинский минздрав с декабря 2012 года по февраль 2014-го.

Ранее в августе сообщалось, что в украинском Николаеве задержали видеоблогера Артура Сороченко, которого подозревают в избиении ветерана так называемой антитеррористической операции (ATO).

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