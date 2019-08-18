На Украине задержали избившего ветерана АТО видеоблогера

Видеоблогер Артур Сороченко задержан в украинском Николаеве за избиение в Хмельницком ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО).

На видеоролике Сороченко отрицал российскую агрессию против Украины, угрожал расстреливать ветеранов боевых действий в Донбассе и расправляться с их женами. Его объявили в розыск за хулиганство после общественного резонанса, который вызвали его заявления.

По словам спикера полиции Хмельницкого Инны Глеги, видеоблогера везут в этот город из Николаева, пишет Nikolaev24. Обстоятельства, при которых его задержали, не приводятся. По информации портала, подозреваемый в избиении ветерана АТО уже был судим.

Ранее в воскресенье бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал в соцсети отчет о правонарушениях украинских военных в отношении гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в 2014 и 2015 годах.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса с 2014 года. Тогда регион отказался признавать итоги госпереворота в стране. Украинские власти начали против них так называемую АТО, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.