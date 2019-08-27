Уголовное дело возбудили на Украине против Парубия по событиям в Одессе в 2014 году

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия и проверит его причастность к организации массовой гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом во вторник, 27 августа, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Ранее Портнов подал в Госбюро расследований заявление о якобы совершенных спикером рады преступлениях. По словам юриста, речь идет об организации массовых беспорядков, приведших к гибели людей, применении оружия, взрывов и поджогов для запугивания населения, а также незаконном ношении, хранении, приобретении огнестрельного оружия, передает ТАСС.

«Государственное бюро расследования отреагировало на мое заявление», — сообщил Портнов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что это расследование «будет маркером для новых правоохранителей и изменившейся социологической реальности».

«Все виновные должны быть осуждены на длительные сроки лишения свободы, чтобы в нашей стране больше никто и никогда не рискнул совершать массовые убийства ради власти и наживы», — отметил он.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения сторонников «антимайдана» с радикалами. Активисты, спасаясь от разъяренных националистов, укрылись в Доме профсоюзов, где были заблокированы.

Полиция, следившая за происходящим, помощи активистам не оказала.

Члены экстремистской группировки «Правый сектор» (организация запрещена в РФ) подожгли здание и открыли огонь по тем, кто пытался выйти из него. Жертвами трагедии стали 48 человек. Более 250 получили ранения.

В 2017 году Ильичевский городской суд оправдал обвиняемых по делу о беспорядках в Одессе, не найдя достаточных доказательств для обвинительного приговора. В ООН расследование Киева назвали неэффективным.