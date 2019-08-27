Аэропорт Шереметьево 1 сентября откроет третью взлетно-посадочную полосу

Московский международный аэропорт Шереметьево с 1 сентября 2019 года запустит в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3).

В официальном мероприятии примут участие глава Минтранса РФ Евгений Дитриx, руководитель Pocавиации Александр Нерадькo, губернатор Московской области Андрей Воробьев, генеральный директор АО «МАШ» Михаил Василенкo, сообщает пресс-служба аэропорта во вторник, 27 августа.

Изначально ввести в эксплуатацию новую взлетно-посадочную полосу планировалось к началу ЧМ-2018 в Москве. Но открытие нового объекта не раз переносилось.

В Шереметьево уточнили, что сейчас число взлетно-посадочных операций в аэропорту составляет 55 в час, с вводом ВПП-3 их количество должно вырасти до 90.

Ранее в августе замгендиректора Шереметьево Сергей Папков сообщил, что аэропорт после 2024 года может начать строительство нового пассажирского терминала G.