Гендиректор «Аэрофлота» поблагодарил Шереметьево за тарифную политику

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев поблагодарил частных акционеров аэропорта Шереметьево за «очень сбалансированную тарифную политику». Об этом он рассказал в интервью агентству «Интерфакс», опубликованному 26 августа.

«Они (частные акционеры. — Ред.) понимают, что авиакомпания должна также зарабатывать, иначе ей невозможно будет развиваться. Нет развития — нет пассажира, нет пассажира — нет денег», — рассказал Савельев.

По его словам, в регионах это зачастую происходит по-другому — сначала принимается решение о строительстве аэропорта, а «дальше как хотите».

«Я не хочу обидеть конкретных губернаторов, но многие строят аэропорты, называя их сразу хабами, хотя хаб — это не аэропорт. Чтобы сделать хаб, нужна авиакомпания, которая построит «волновое» расписание и обеспечит транзит», — сказал гендиректор «Аэрофлота».

Он отметил, что в реальности же строится «всё что угодно», но не хаб. По словам Савельева, для того чтобы авиакомпания пришла, она должна понимать свою экономику. В качестве примера он привел авиакомпанию «Победа», у которой около 8% билетов стоят 499 рублей.

«А аэропорт хочет 2 тыс. рублей взять с авиакомпании за обслуживание пассажира. И аэропорт должен тоже зарабатывать на пассажирах, но без ущерба для авиакомпании», — добавил он.

Гендиректор «Аэрофлота» также рассказал, что авиакомпания рассматривает первичное размещение акций (IPO) своей дочерней компании — лоукостера «Победа».