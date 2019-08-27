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Вышинский не изменил позицию по обмену и будет добиваться снятия обвинений

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Фото: ТАСС/Анна Марченко
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Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский не изменил позицию по возможному участию в обмене заключенными и намерен добиваться признания своей невиновности. Об этом во вторник, 27 августа, заявил в беседе с «РИА Новости» его адвокат Андрей Доманский.

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«Говорил с Кириллом. Позиция такая же, как и была. Признавать вину он не собирается», — отметил он.

По словам Доманского, 28 августа в 11:00 состоится заседание суда по апелляции на меру пресечения Вышинскому. Очередное заседание суда по делу журналиста назначено на 15 сентября.

21 августа Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, который должен состояться 28–29 августа. Речь шла в том числе и об украинских моряках, задержанных после провокации в Керченском проливе в конце ноября 2018 года. Среди россиян, которые должны вернуться на родину, могут оказаться похищенные СБУ Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов, а также Евгений Мефедов, обвинявшийся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а после — в сепаратизме. В списке на обмен есть и другие россияне, но их фамилии не уточняются.

Однако один из самых известных политзаключенных — главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский — останется вне этого процесса. Журналист сам отказался от участия в обмене, выразив желание добиться оправдательного приговора.

Вышинского арестовали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет тюрьмы, свою вину он не признаёт.

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