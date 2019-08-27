ФАС оштрафовала «дочку» Samsung на 2,5 млн рублей за координацию цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала российскую структуру компании Samsung — «Самсунг Электроникс Рус Компани» — на 2,5 млн рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 27 августа.

Отмечается, что к административной ответственности также привлечены работники российской компании, которые непосредственно осуществляли контроль за соблюдением цен розничными продавцами.

Ранее ФАС признала российскую «дочку» Samsung виновной в незаконной координации экономической деятельности реселлеров смартфонов и планшетов компании.

В ФАС добавили, что в ходе рассмотрения дела «компания прекратила осуществление координации экономической деятельности» и оказывала содействие комиссии ведомства, что было учтено при назначении штрафа.

Ранее, 20 августа, ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тыс. рублей за превышение установленного рекламным законодательством уровня громкости при трансляции информации о канале в эфире.