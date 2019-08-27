Фестиваль ухи проведут в Якутске

В Якутске отметят День города. В честь праздника в столице Якутии проведут несколько мероприятий с участием предприятий общественного питания, в том числе Фестиваль ухи.

Праздник начнется 7 сентября. Фестиваль ухи состоится в этническом развлекательном комплексе «Усадьба Атласовых». Участвовать в фестивале могут все желающие, в том числе заведения общепита и любители рыбалки. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

Кроме того, 8 сентября в Старом городе пройдет выставка-дегустация кулинарного искусства, в которой примут участие предприятия общественного питания.

Ранее сообщалось, что в московском музее-заповеднике «Царицыно» пройдет фестиваль исторических садов в миниатюре. Его темой стали «Сады, вдохновленные историей».