Первый в республике пешеходный фонтан открыли в Якутске

В Якутске на территории сквера «Труженикам тыла» торжественно запустили так называемый сухой, или пешеходный, фонтан. Это первая подобная конструкция в республике. Ранее на этом месте был классический фонтан с открытой емкостью для воды, напоминает пресс-служба городского «Водоканала».

Особенность новинки заключается в специальной решетке, из-под которой бьют струи воды. Чаша фонтана находится ниже уровня земли, поэтому его еще называют подземным, отмечает ИА SakhaNews.

В сооружении есть подсветка, запрограммированная на несколько режимов работы. Покрытия в нем специальные, антискользящие и антитравматичные. Такой фонтан обычно не требует консервации на зиму.