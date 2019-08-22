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Первый в республике пешеходный фонтан открыли в Якутске

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В Якутске на территории сквера «Труженикам тыла» торжественно запустили так называемый сухой, или пешеходный, фонтан. Это первая подобная конструкция в республике. Ранее на этом месте был классический фонтан с открытой емкостью для воды, напоминает пресс-служба городского «Водоканала».

Особенность новинки заключается в специальной решетке, из-под которой бьют струи воды. Чаша фонтана находится ниже уровня земли, поэтому его еще называют подземным, отмечает ИА SakhaNews.

В сооружении есть подсветка, запрограммированная на несколько режимов работы. Покрытия в нем специальные, антискользящие и антитравматичные. Такой фонтан обычно не требует консервации на зиму.

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