Первый пешеходный фонтан установят в Барнауле

В Барнауле (Алтайский край) появится первый пешеходный фонтан. Его струи будут достигать 6 м в высоту, сообщает официальный сайт городской администрации.

По словам руководителя компании «Водный мир» Андрея Филиппова, высоту струй позволит регулировать специальное оборудование. В праздничные дни по согласованию их можно будет поднимать до 6 м, пишет altapress.ru.

Площадку фонтана выложат противоскользящим гранитом. Вода будет уходить вниз в невидимую чашу, фильтроваться и в чистом виде снова появляться на поверхности.

Установка фонтана проходит в рамках реконструкции сквера. Обновление общественного места оценили в 22,5 млн рублей.