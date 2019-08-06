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Фонтан в Хабаровске закрыли на три месяца после заражения 74 детей

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Суд в Хабаровске вынес постановление о приостановлении деятельности пешеходного фонтана на 90 суток. По итогам эпидемиологического расследования краевого управления Роспотребнадзора, после купания в водном аттракционе острой кишечной инфекцией заболели 74 ребенка. У всех детей была норовирусная инфекция.

В ходе проверки выяснилось, что вода в фонтане не соответствовала требованиям по мутности и содержанию аммиака. Сотрудники КГАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края» не соблюдали технологии очистки и обеззараживания, не было инструкции по обработке воды, не производилась ежедневная дезинфекция пола, отсутствовала программа производственного контроля качества жидкости, сообщает ИА AmurMedia.

По факту заражения детей было возбуждено уголовное дело. Как предполагают следователи, нарушения санитарно-эпидемиологических правил привели по неосторожности к массовому заболеванию.

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