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Велодорожку и фонтан обустроят на набережной Немана в Советске

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В Советске Калининградской области началось благоустройство набережной реки Неман. До конца ноября подрядчик должен построить проезды, пешеходные дорожки, велодорожки, смонтировать наружное освещение и озеленить пространство.

В прогулочной зоне рядом с мостом королевы Луизы также появятся спортивные площадки с игровым оборудованием, плоскостной фонтан и декоративный пруд. Об этом Калининград.Ru сообщили в пресс-службе правительства области.

Аналогичные проекты есть и в других городах региона. Зеленоградск реализует концепцию благоустройства центральных улиц, Гусев — центральной площади. В Светлогорске планируют создать городской парк творчества у озера Тихого, в Гурьевске — парк сенситивного развития «Пять чувств».

Напомним, мост с улицы Гюго на остров Канта в Калининграде начнут строить в IV квартале 2019 года. Объект должен открыться к туристическому сезону 2020 года. На проект в этом году потратят 40 млн рублей из местного бюджета.

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