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Историческую часть набережной в Советске реконструируют за 140 млн рублей

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В городе Советске Калининградской области планируют провести реконструкцию исторической части набережной. На работы направят порядка 140 млн рублей из бюджетов всех уровней.

Как рассказали Калининград.Ru в пресс-службе областного правительства, проект реконструкции получил поддержку по итогам всероссийского конкурса среди малых городов, численность которых составляет от 20 до 50 тыс. человек. На данный момент подрядчик приступил к подготовительному этапу работ.

В пресс-службе отметили, что в рамках реконструкции будут обустроены велодорожки, проведено благоустройство парковой зоны, а также запланирована организация открытого летнего амфитеатра с видом на реку Неман и установка спортивных площадок.

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