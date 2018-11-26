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Поврежденную вандалами набережную восстановят в Ярославской области

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До июня 2019 года в Рыбинке восстановят набережную, которая пострадала от действий несовершеннолетних вандалов. Стоимость ремонтных работ оценивают примерно в 1 млн рублей.

Ущерб был нанесен Волжской набережной в конце августа. По данным городской администрации, подростки 12 и 14 лет разгромили облицовочную плитку на смотровых площадках. По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

Планируется, что восстановление набережной состоится в два этапа. На закупку материалов и проведение работ потребуется около 1 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета. В мэрии уточнили, что после завершения уголовного дела сумму материального ущерба могут предъявить обвиняемым.

С учетом процедуры торгов восстановление набережной продлится до мая-июня 2019 года.

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