Самый северный велопарк России хотят создать в Якутске

Идею создания самого северного велопарка в РФ предложили члены молодежной палаты Айсен Афанасьев и Василий Иванов в ходе деловой игры «Молодежь — энергия развития города Якутска».

Авторы проекта предлагают на базе микрорайона Кангалассы в столице Якутии создать городской велопарк, включающий в себя три велосипедных маршрута: лёгкий (для всей семьи), средний (для любителей) и сложный, на котором можно будет заниматься экстремальным велоспортом, в последнее время он становится всё популярнее, отмечает ИА YakutiaMedia.

Концепция предполагает пункт аренды велосипедов, фуд-корт, в парке должны работать инструкторы и медицинский пункт. Проект находится на стадии разработки и консультаций.