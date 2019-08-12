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Самый северный велопарк России хотят создать в Якутске

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Идею создания самого северного велопарка в РФ предложили члены молодежной палаты Айсен Афанасьев и Василий Иванов в ходе деловой игры «Молодежь — энергия развития города Якутска».

Авторы проекта предлагают на базе микрорайона Кангалассы в столице Якутии создать городской велопарк, включающий в себя три велосипедных маршрута: лёгкий (для всей семьи), средний (для любителей) и сложный, на котором можно будет заниматься экстремальным велоспортом, в последнее время он становится всё популярнее, отмечает ИА YakutiaMedia.

Концепция предполагает пункт аренды велосипедов, фуд-корт, в парке должны работать инструкторы и медицинский пункт. Проект находится на стадии разработки и консультаций.

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