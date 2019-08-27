Высокоскоростные лифты установят в многоэтажных домах в Омске

В Омске планируется замена 109 лифтов в жилых домах. Высокоскоростные подъемники установят в 26 домах.

На проведение работ будет направлено более 170 млн рублей. Установкой лифтов займется завод-изготовитель, уточнили в правительстве Омской области. Замена подъемников пройдет в 11 домах на Левом Берегу, в пяти домах Ленинского округа, четырех домах городка Нефтяников и шести домах в Октябрьском и Центральном округах. Об этом пишет ИА «Город55».

Скорость новых лифтов будет достигать 1 м/с. Плавность хода обеспечит частотный преобразователь. Кроме того, предусмотрен речевой информатор. Обновление лифтов займет до трех месяцев.