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Власти Орла планируют заменить 170 лифтов в 2020 году

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В Орле в 2020 году планируют отремонтировать 170 лифтов. Вопрос замены лифтового оборудования обсудили на заседании комитета по ЖКХ, сообщает пресс-служба Орловского городского Совета народных депутатов.

В общей сложности в домах в Орле насчитывается 2484 лифта. Заменить необходимо 700 из них. До конца этого года в городе будут заменены 53 лифта, в заявке на следующий год числится 170 лифтов, пишет InfoOrel.ru.

По информации заместителя руководителя фонда капремонта Владимира Слизовского, замена одного лифта стоит 1,7 млн рублей. Снизить расходы удается за счет привлечения к работе производителей лифтового оборудования.

Мэр города Василий Новиков обратил внимание собравшихся на проблему сроков ввода лифтов в эксплуатацию. По его словам, жильцы ждут включения установленного оборудования несколько месяцев. Он отметил, что необходимо ускорить некоторые процессы.

Ранее сообщалось, что фонд капитального ремонта Амурской области заключил договор на проведение капремонта 75 лифтов в 22 домах в Благовещенске.

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