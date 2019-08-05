Прямой эфир

Замена лифтов началась в домах в Ставропольском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В трех городах Ставропольского края стартовала замена лифтового оборудования. Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Роман Марченко объехал несколько домов, где начались работы, сообщает министерство ЖКХ.

По его словам, работы ведутся в Ставрополе, Георгиевске и Ессентуках. Старые лифты начинают демонтировать при наличии всех комплектующих для установки нового оборудования.

В общей сложности планируется заменить 51 лифт в 21 доме, пишет NewsTracker.

Министр ЖКХ также отметил, что подрядчикам поставлена задача снизить неудобства для жителей. В домах, где один лифт, придется какое-то время ходить по лестнице. В домах, где два лифта, их меняют по очереди.

В общей сложности в 2019 году планируется заменить 248 лифтов. В следующем году заменят еще 427.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 40 домов капитально отремонтировали в Тамбовской области
Старые лифты заменят в Курской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017