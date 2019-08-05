Замена лифтов началась в домах в Ставропольском крае

В трех городах Ставропольского края стартовала замена лифтового оборудования. Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Роман Марченко объехал несколько домов, где начались работы, сообщает министерство ЖКХ.

По его словам, работы ведутся в Ставрополе, Георгиевске и Ессентуках. Старые лифты начинают демонтировать при наличии всех комплектующих для установки нового оборудования.

В общей сложности планируется заменить 51 лифт в 21 доме, пишет NewsTracker.

Министр ЖКХ также отметил, что подрядчикам поставлена задача снизить неудобства для жителей. В домах, где один лифт, придется какое-то время ходить по лестнице. В домах, где два лифта, их меняют по очереди.

В общей сложности в 2019 году планируется заменить 248 лифтов. В следующем году заменят еще 427.