Лифты отремонтируют в 22 домах в Благовещенске

Фонд капитального ремонта Амурской области заключил договор на проведение капремонта 75 лифтов в 22 домах в Благовещенске. Подрядчиком выбран завод, который находится в Московской области.

В домах, которые попали в программу, заменят лифтовые кабины и проведут ремонт шахт. Стоимость контракта составила 201,6 млн рублей, пишет Амурская Служба Новостей.

Начать работы планируется в сентябре этого года.

В 2019 году Фонд капремонта планирует заменить 150 лифтов в домах Благовещенска и Тынды.

В начале августа сообщалось, что в Краснодарском крае в этом году планируют заменить 743 лифта по программе капитального ремонта. Стоимость работ оценили в 1,5 млрд рублей.