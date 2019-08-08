Замену 743 лифтов проведут в Краснодарском крае

В Краснодарском крае в 2019 году планируют заменить 743 лифта по программе капитального ремонта. Стоимость работ оценили в 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации края.

Всего на территории региона насчитывается 2,9 тыс. домов с лифтами. Общее количество кабин составляет 10 тыс. единиц. Из них 1,9 тыс. уже отработали свой срок службы, пишут «Кубанские новости».

Как сообщают в министерстве ТЭК и ЖКХ края, сейчас идет формирование краткосрочного плана капремонта в многоквартирных домах на 2020 год. Точное количество заменяемого оборудования будет известно после утверждения планов.

5 августа сообщалось о том, что в трех городах Ставропольского края стартовала замена лифтового оборудования.