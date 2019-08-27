Новая сельхозтехника вышла на поля Тюменской области

В Тюменской области на работу в поля вышла новая сельскохозяйственная техника. Об этом сообщает департамент агропромышленного комплекса региона.

В I квартале 2019 года в области закупили более 350 единиц сельскохозяйственной техники. Среди них 84 трактора, 12 зерноуборочных комбайнов и 251 единица прочей техники, пишет портал «Наш город».

Отмечается, что при господдержке Тюменской области 267 единиц техники были закуплены со скидкой 15%. Это позволило сэкономить свыше 142 млн рублей.

Обновление парка планируют продолжить.

19 августа сообщалось о том, что в Тюменской области к уборке урожая приступили в 19 районах региона. В Тюменском, Исетском и Абатском районах стартовала посадка озимых культур под урожай 2020 года.