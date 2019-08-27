Убирать сахарную свеклу начали в Курской области

В Курской области аграрии приступили к уборке сахарной свеклы. Работы идут в шести районах: Черемисиновском, Хомутовском, Фатежном, Глушковском, Касторенском и Золотухинском.

Как пишет «Курская правда», в 2019 году сахарной свеклой засеяли более 90 тыс. га. Наиболее урожайные плантации — в Глушковском районе. Там собирают по 500 ц с 1 га.

В 2018 году валовой сбор свеклы в Курской области составил 5 млн т при урожайности более 460 центнеров с 1 га. В этом году аграрии планируют собрать не меньше, сообщили в региональной администрации.

26 августа сообщалось, что на капитальный ремонт домов в Курской области в 2019 году выделят более 1 млрд рублей.