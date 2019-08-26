Более 1 млрд рублей потратят на капремонт в Курской области

По программе капитального ремонта в Курской области на сегодняшний день завершили 218 видов работ в 97 многоквартирных домах. Всего в списке на 2019 год значатся 240 зданий.

Общая сумма выделенных средств превышает 1 млрд рублей. Планируется заменить и модернизировать лифтовое оборудование, кровли, фасады, инженерные коммуникации, передает «Курская правда».

В Курске, Железногорске и Курчатове уже запустили 52 лифта в 10 домах, еще 48 единиц оборудования проходят проверку перед сдачей в эксплуатацию. На втором этапе, до 31 декабря, 141 лифт появится еще в 30 многоквартирных домах.

Напомним, до конца года в регионе будет благоустроено 50 дворов. Планируется асфальтирование проездов, строительство парковой зоны, а также установка детских и спортивных площадок.