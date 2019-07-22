В Курске благоустроят 50 дворов в 2019 году

Программу «Формирование комфортной городской среды» продолжают выполнять в Курской области. До конца года будет благоустроено 50 дворов.

В рамках проекта в дворах многоквартирных жилых домов планируется асфальтирование дворовых проездов, обустройство тротуаров, строительство парковой зоны, а также установка лавочек, детских и спортивных площадок. Об этом сообщает «Курская правда». В 2017 и 2018 годах в городе благоустроили более 160 дворовых территорий. В 2019 году работы проведут еще в 50 дворах. Подрядные организации уже приступили к выполнению работ. Благоустройство завершено на 11 территориях.

Программа рассчитана до 2022 года.