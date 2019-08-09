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Отделение паллиативной помощи появилось в Курске

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В Курске на базе городской больницы № 3 открылось отделение паллиативной помощи. Замгубернатора региона Ирина Хмелевская ознакомилась с его работой в четверг, 8 августа.

Отделение было перепрофилировано из неврологического отделения и рассчитано на 20 коек. Стоимость работ составила 7,3 млн рублей. Строителям были установлены жесткие рамки в полтора месяца, пишет «Курская правда».

За это время здание реконструировали, установили в палатах необходимое оборудование, расширили дверные проемы.

По словам Ирины Хмелевской, с открытием отделения паллиативной помощи и перепрофилирования неврологического согласны были не все, но при решении вопроса постарались найти компромисс и для тяжелых больных неврологического профиля, и для пациентов, которые нуждаются в паллиативной помощи.

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