Музейный комплекс Даниила Гранина откроют в Курской области

В Рыльском районе Курской области создадут музейный комплекс, посвященный творчеству писателя Даниила Гранина. Об этом сообщил глава области Роман Старовойт, открывая культурологический марафон «Все грани Гранина», который пройдет в рамках празднования 100-летия со дня рождения писателя.

Комплекс построят на участке в 1,5 га в пригороде Рыльска, на месте села, где родился Гранин. Там же будет находиться часовня небесному покровителю писателя.

Во время марафона сельские библиотеки получат в дар книги, которые удалось собрать Российскому книжному союзу. Дело в том, что Гранина всегда беспокоил дефицит книг в сельских библиотеках, пояснили гендиректор Российской государственной библиотеки Вадим Дуд и руководитель мероприятия Марина Абрамова.

Культурологическое событие объединит философию, живопись, культуру, литературу, кино и театр, а также прикладное искусство, телевидение и фотографию. Выставка творческих работ участников мероприятия охватит шесть регионов России.

Как уточняет «Курская правда», марафон «Все грани Гранина» пройдет с 8 августа по 13 декабря в шести регионах. Первым эстафету примет Курск.

Лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности Даниил Гранин скончался 4 июля 2017 года года в возрасте 98 лет.

В своих произведениях большое внимание он уделял теме Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, а также развитию научно-технического творчества.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увековечении памяти писателя и праздновании 100-летия со дня его рождения.