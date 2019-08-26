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Уборочная кампания завершается в Воронежской области

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В Воронежской области в хозяйствах ГК «Продимекс» завершили уборку озимой пшеницы и ярового ячменя. На урожайность и качество семян значительно повлияли осадки. В частности, из-за обильных дождей отмечено много проросшего зерна озимой пшеницы.

По словам замгендиректора холдинга Вадима Ерыженского, которые приводит ИА «Абирег», общий валовой сбор — около 300 тыс. т озимой пшеницы, 70 тыс. т ячменя и 9 тыс. т яровой пшеницы. Это второй по объему результат за всю историю Центрально-Черноземной агропромышленной компании.

В ближайшее время бригады приступят к уборке сои и льна масличного. Эту культуру выращивают не только из-за семян, но и для получения льняной соломы. Из нее изготавливают грубые ткани, упаковочные и теплоизоляционные материалы. Семена льна в основном идут на экспорт и используются за рубежом в пищевой промышленности, при производстве технического масла и как кормовая добавка.

В июне сообщалось о планах властей Воронежской области увеличить экспорт агропромышленной продукции в 2,5 раза.

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