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Власти Воронежа хотят развивать территорию бывших яблоневых садов

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Власти Воронежа приняли решение развивать территорию бывших яблоневых садов, часть которой была изъята у строительной компании «Выбор». Мэр Вадим Кстенин подписал постановление о подготовке документации по планировке участка.

Как поясняет ИА «Абирег», речь идет о площади в 54 га, между Московским проспектом, улицами Ломоносова и Загоровского, а также ЖК «Московский квартал».

Территорию ранее незаконно приватизировало ООО «Спартан» и по частям продало строительной компании ООО «Атлант». Затем по решению суда землю вернули в собственность государства. Тогда было возбуждено уголовное дело о мошеннической приватизации недвижимости главой «Спартана» Владимиром Поволоцким.

На создание проектной документации мэрия отводит восемь месяцев. Все желающие могут представить свои варианты до публичных слушаний. Их дата пока не определена. На другой части яблоневых садов планируется построить «Социальный узел». Работы там должны начаться в 2021 году.

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