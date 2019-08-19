Прямой эфир

Уборочная кампания стартовала в 19 районах Тюменской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тюменской области к уборке урожая приступили в 19 районах региона. В Тюменском, Исетском и Абатском районах стартовала посадка озимых культур под урожай 2020 года. Об этом сообщает Департамент агропромышленного комплекса региона.

По данным ведомства, около 100 сельхозпредприятий начали обмолот зерновых и зернобобовых культур. Убрано уже 58 тыс. га, валовый сбор составил почти 152 тыс. т. Урожайность, таким образом, составляет 26,1 ц/га, пишет портал «Наш город».

В трех районах области 211 га дали валовый сбор более 6,7 тыс. т картофеля. Урожайность при таких показателях составляет 321 ц/га.

Аграрии также убирают капусту, морковь и свеклу. Валовый сбор составил 3,4 тыс. т при урожайности 429 ц/га.

Ранее в августе замглавы Mинceльхoзa России Елена Фастова сообщила, что пострадавшие от лесных пожаров и паводков регионы запросили дополнительную господдержку для аграриев в 6 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростовская область увеличила производство зерновых
Режим ЧС вводят в Пермском крае в связи с гибелью посевов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019