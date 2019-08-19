Уборочная кампания стартовала в 19 районах Тюменской области

В Тюменской области к уборке урожая приступили в 19 районах региона. В Тюменском, Исетском и Абатском районах стартовала посадка озимых культур под урожай 2020 года. Об этом сообщает Департамент агропромышленного комплекса региона.

По данным ведомства, около 100 сельхозпредприятий начали обмолот зерновых и зернобобовых культур. Убрано уже 58 тыс. га, валовый сбор составил почти 152 тыс. т. Урожайность, таким образом, составляет 26,1 ц/га, пишет портал «Наш город».

В трех районах области 211 га дали валовый сбор более 6,7 тыс. т картофеля. Урожайность при таких показателях составляет 321 ц/га.

Аграрии также убирают капусту, морковь и свеклу. Валовый сбор составил 3,4 тыс. т при урожайности 429 ц/га.

Ранее в августе замглавы Mинceльхoзa России Елена Фастова сообщила, что пострадавшие от лесных пожаров и паводков регионы запросили дополнительную господдержку для аграриев в 6 млрд рублей.