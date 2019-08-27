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В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже

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Фото: REUTERS
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Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.

На данный момент неизвестно, на основании чего предъявлены обвинения.

По словам адвоката писателя Роба Стари, они могут быть связаны со шпионажем в пользу Австралии, но это не определено точно в обвинительном листе, пишет ТАСС со ссылкой на портал 9News.

Ян Хэнцзюнь был задержан 18 января 2019 года. Через неделю его арест подтвердили в китайском МИДе. Там сообщили, что писателя подозревают в деятельности, представляющей угрозу нацбезопасности Китая.

Австралийско-китайский писатель Ян Хэнцзюнь — критик Китайской коммунистической партии, независимый ученый и блогер, ранее бывший сотрудником министерства иностранных дел КНР.

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