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Минтруд предложил устраивать одиноких стариков в семьи

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Фото: Depositphotos
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Минтруд России направил в региональные правительства информацию о практиках, помогающих повысить качество жизни граждан старшего поколения. Одним из способов улучшить жизнь пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, считают в ведомстве.

Как сообщают «Известия» подобная практика уже работает в Ханты-Мансийском автономном округе, где одиноким старикам назначают помощника, который принимает его в свою семью и помогает в ежедневных делах, получая пособие в размере 10 тыс. рублей.

В материалах Минтруда указано, что взять в семью можно «дееспособного гражданина (женщина старше 55 лет, мужчина старше 60 лет), имеющего место жительства в автономном округе, который по состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности». Еще одно условие: у пожилого гражданина либо не должно быть совершеннолетних дееспособных детей, либо они по каким-то причинам (например, из-за проживания в другом регионе или собственной инвалидности) не могут за ним ухаживать.

При этом эксперты предупреждают, что пенсионеров очень важно оградить от мошенников, а также предусмотреть варианты действий на случай, если члены новой семьи не смогут ужиться друг с другом.

Полностью материал читайте в свежем номере «Известий» от 27 августа.

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