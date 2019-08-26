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Сигареты из Ирана под видом кафеля пытались провести в Казахстан

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Фото: Департамент государственных доходов по Мангистауской области/mng.kgd.gov.kz
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Контрабандные сигареты на сумму 1,2 млрд тенге (около $4,6млн), замаскированные под кафель, пытались провезти через таможню Казахстана на посту «Морпорт» в Мангистауской области. Об этом 26 августа сообщает областной департамент государственных доходов.

«В таможенный орган были поданы товаросопроводительные документы на продукцию «кафель для пола», прибывший из Исламской Республики Иран в шести 45-футовых контейнерах. Но в ходе проверки вместо заявленного товара были обнаружены сигареты в количестве 333,9 млн штук. Акцизные марки отсутствовали. По итогам товароведческой экспертизы товар оценен на сумму более 1,2 млрд тенге», — сообщили в ведомстве.

В департаменте уточнили, что это не единственный случай попытки ввоза контрабандных сигарет за последний год — в Объединенных Арабских Эмиратах их маскировали под гипсовую штукатурку и автомобильные запчасти, в Грузии под посуду, а в Иране — под полиэтилен низкого давления.

13 августа в кроссовках у россиянки обнаружили около двух кг золота, которое она пыталась вывезти в Китай.

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