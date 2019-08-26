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Иншаков назвал ответственных за агрессию животных

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Фото: TASS/PHOTAS/Lehtikuva/Roni Rekomaa
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Владелец должен отвечать за действия своего питомца. Об этом в беседе с НСН заявил бывший глава Российской кинологической федерации Александр Иншаков, комментируя инициативу о введении уголовной ответственности для хозяев собак опасных пород.

«Это справедливо. Конечно, если происходят такие инциденты, то виноват в первую очередь владелец собаки. <…> Необходимо рассматривать саму ситуацию: собака вырвалась или человек ее натравил? Это разные вещи», — заявил Иншаков.

Ранее 26 августа сообщалось, что в России могут ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы. С соответствующей инициативой выступил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев. Он уже направил обращение к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Аманлиев предложил дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 125.1 «Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак», уточнил телеканал «360». Таким образом, за легкий вред здоровью предполагается штрафовать владельца собаки на 200 тыс. рублей с ограничением свободы до шести месяцев, за средний вред здоровью — на сумму до 400 тыс. рублей с ограничением свободы на срок до года или обязательными работами до 250 часов. За тяжкий вред здоровью предлагается лишение свободы для владельца собаки на срок до трех лет.

В настоящее время наказание предусмотрено только для тех случаев, когда собака гуляла без поводка и намордника и напала на человека.

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