В России предложили наказывать хозяев за нападение собак на людей

В России могут ввести уголовную ответственность для хозяев собак опасной породы, которые свершили нападение на человека. Об этом 26 августа сообщает RT со ссылкой на обращение президента общественной организации «Коллективная защита» Марата Аманлиева к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Автор инициативы отметил, что в стране до сих пор нет никаких наказаний за нападение собаки на человека, во время неправильного выгула, в том числе без поводка и намордника на открытой территории, не предназначенной для животных.

Поэтому Аманлиев предложил наказание штрафом до 200 тыс. рублей с ограничением свободы до шести месяцев в том случае, если опасная собака напала на человека и причинила ему легкий вред здоровью, пишет «Газета.ру».

В случае причинения вреда средней тяжести штраф будет увеличиваться до 400 тыс. рублей, а срок ограничения свободы возрастать до года, сюда же прибавляется вариант принудительных работ до 250 часов.

Если же нанесенный собакой вред был тяжким, то владельцу животного будет грозить лишение свободы до трех лет. В случае смерти пострадавшего Аманлиев предложил лишать хозяина собаки свободы на срок до пяти лет, а при смерти двух и более человек — на срок до семи лет.

По мнению общественника, собака опасной породы является потенциальным оружием, поэтому обращаться с ними надо осторожно.

30 июля правительство России утвердило перечень потенциально опасных собак. Всего в него вошли 12 пород.