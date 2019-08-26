Божена Рынска сообщила о скором появлении дочери от Игоря Малашенко

Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска сообщила о появлении у них дочери через полгода с момента его трагической гибели. Ребенка вынашивает суррогатная мама. Об этом Рынска написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, с момента смерти мужа она находится в глубокой депрессии и ее спасает только осознание того, что скоро на свет появится их с Малашенко ребенок, сообщает телеканал «360».

«У нас с Игорем будет ребенок. Это девочка. Это девочка Игоря. И это здоровая девочка, насколько можно судить о здоровье по суперпрогрессивным скринингам», — сообщила Рынска. Она добавила, что не может бросить будущую Евгению Игоревну Малашенко в утробе, поэтому изо всех сил старается выйти из депрессии — ходит по врачам и вместе с ними меняет препараты.

Она не исключила того, что ей придется собирать деньги на вторую часть гонорара для суррогатной мамы. По ее словам, все «богачество» у нее ушло на американских адвокатов, так как в последние месяцы жизни Малашенко участвовал в процессе против своей бывшей жены.

Рынска также выразила надежду, что ей удастся воспитать дочку в любви и уважении к отцу.

Боженa Рынскa и Игорь Мaлaшенко состояли в отношениях с 2011 годa. Осенью 2018-го пaрa официaльно зарегистрировала брак, напоминает НСН.

Тело Игоря Малашенко было найдено в его доме в Испании 25 февраля. По словам экспертов, 64-летний медиаменеджер покончил с собой. Его похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 18 марта.

После смерти Малашенко Рынска допустила, что смерть супруга могла носить насильственный характер, а его уход из жизни якобы был выгоден бывшей жене Елене Пивоваровой. Впоследствии Рынска заявляла, что ее мужа «убили бракоразводные процессы» с Пивоваровой, из-за которых «у него обострилась депрессия».