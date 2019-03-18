Рынска назвала причину смерти Малашенко

Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила, что ее мужа «убили бракоразводные процессы» в Нью-Йорке. Об этом она рассказала на похоронах Малашенко 18 марта.

«Игоря Евгеньевича убили бракоразводные процессы в Нью-Йорке, из-за которых у него обострилась депрессия. Вот так звучит правда», — цитирует ее Пятый канал.

По словам журналистки, ее супруг лечил депрессивное расстройство и даже добился ремиссии, однако стрессы вновь усугубили проблему.

Медиаменеджера Игоря Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 18 марта. В церемонии прощания приняли участие его родные и коллеги-журналисты.

Тело Малашенко нашли в его доме в Испании 25 февраля. Ему было 64 года. Эксперты подтвердили, что он покончил с собой. Итоговый доклад суд Андалусии пообещал опубликовать в конце марта.

Вдова Малашенко Божена Рынска заявляла, что его смерть могла быть насильственной. По ее словам, уход из жизни был выгоден бывшей жене Елене Пивоваровой.