Карнавал на велосипедах устроят в Барнауле

В Барнауле организуют открытый фестиваль «БарнеоВелоФест». Его участники будут одеты в костюмы и украсят свои велосипеды.

Дата проведения — 7 сентября. Карнавальное шествие стартует с площади Советов, проследует по проспекту Ленина с улицы Молодежной до улицы Чкалова, а затем обратно. Участникам предстоит проехать 2,5 км.

Награду получат обладатель самого оригинального костюма и самый медленный велосипедист. Кроме того, организаторы обещают подарки тем, у кого самые тюнингованные и самые старые велосипеды, сообщает altapress.ru.

15 августа сообщалось, что в Барнауле построят первый пешеходный фонтан. Высота струй будет достигать 6 м.