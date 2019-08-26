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Карнавал на велосипедах устроят в Барнауле

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В Барнауле организуют открытый фестиваль «БарнеоВелоФест». Его участники будут одеты в костюмы и украсят свои велосипеды.

Дата проведения — 7 сентября. Карнавальное шествие стартует с площади Советов, проследует по проспекту Ленина с улицы Молодежной до улицы Чкалова, а затем обратно. Участникам предстоит проехать 2,5 км.

Награду получат обладатель самого оригинального костюма и самый медленный велосипедист. Кроме того, организаторы обещают подарки тем, у кого самые тюнингованные и самые старые велосипеды, сообщает altapress.ru.

15 августа сообщалось, что в Барнауле построят первый пешеходный фонтан. Высота струй будет достигать 6 м.

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