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Ремонт вокзала в Барнауле начнут в 2020 году

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Специалисты заканчивают составлять проектно-сметную документацию на ремонт здания железнодорожного вокзала в Барнауле. Сами работы должны начаться в следующем, 2020 году.

Стоимость реконструкции комплекса зданий вокзала пока не раскрывается. Известно лишь, что планируется отремонтировать и старое здание вокзала, чтобы в будущем была возможность разделять потоки пассажиров дальнего и пригородного следования.

Altapress.ru пишет, что внешний облик комплекса должен остаться практически неизменным, поскольку он входит в список объектов культурного наследия. А вот внутренние изменения будут, благодаря им помещения станут более удобными для пассажиров.

Также в будущем планируется отремонтировать станцию «Тягун» в Заринском районе. Власти рассчитывают, что это позволит привлечь туда туристов из других регионов.

Ранее сообщалось, что к ноябрю в Барнауле построят первую в городе велодорожку. Ее протяженность составит около 5 км. Она появится на месте тропинок, протоптанных жителями.

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