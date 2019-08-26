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Синоптики предупредили о заморозках в Москве

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Переменчивая погода с заморозками придет в столичный регион на этой неделе. Об этом 26 августа сообщает Гидрометцентр России.

«Ночь на четверг будет малооблачной и прохладной: в Москве 5–7 градусов, в центре 9–11 градусов, по области 2–7 градусов, местами возможны заморозки до –2 градусов», — поясняют синоптики.

В то же время днем в четверг, 29 августа, температура воздуха повысится до 22 градусов, пишет «Газета.ру». В среду термометры покажут 15–17 градусов, по области — 13–18 градусов.

Согласно прогнозам, в понедельник днем температура в столице составит +20...+22 градуса, по области — 18–23 градуса. Во вторник местами пройдут небольшие дожди, температура воздуха не изменится.

Накануне стало известно, что температура воздуха в Москве в выходные превысила норму на три градуса.

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