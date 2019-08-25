Температура воздуха в Москве в выходные превысила норму на три градуса. Об этом ТАСС 25 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В эти выходные температура была на два-три градуса выше нормы. В первой половине недели была довольно жаркая погода, а затем, я бы сказал, «бархатная» погода, когда нежарко, но комфортно», — рассказал Вильфанд и добавил, что ветра почти не было, а облака не мешали солнцу.

По данным метеостанции на крыше здания Гидрометцентра, в субботу по состоянию на 16:10 воздух прогрелся до +22,9°C, а в воскресенье, по данным на 15:40, температура составила +19,7°C.

По словам Вильфанда, с вечера вторника ночные и дневные температуры в столице понизятся на 5–7°C.

Накануне синоптики предупреждали о похолодании, которое ожидает москвичей на следующей неделе.