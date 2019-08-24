Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

По данным синоптиков, начало недели будет солнечным, сухим и теплым. Днем в понедельник, 26 августа, воздух прогреется до +21…+23 градусов.

Такая же температура ожидается и во вторник, но после полудня атмосферный фронт вызовет короткие дожди и усиление ветра, который принесет к берегам Москвы-реки холодные воздушные массы.

В среду в небе над столицей расположится скандинавский антициклон, благодаря которому осадки прекратятся, но температура понизится. Так, ночью столбики термометров покажут +6…+8, днем — не выше +15…+17.

Холода ожидаются и в четверг. В ночные часы температура составит +5…+7, днем около +16…+18.

Ранее в августе глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал бабье лето в сентябре в европейской части России.