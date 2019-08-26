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Главу лесного комплекса Приангарья уволили

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Фото: Иркутская область. Официальный портал/irkobl.ru
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Губернатор Иркутской области уволил министра лесного комплекса региона Сергея Шеверду, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом в понедельник, 26 августа, пишет «РИА Новости».

«Он (Шеверда. — ред.) написал заявление по собственному желанию с 21 (августа. — Ред). Губернатор подписал заявление», — сообщили в пресс-службе губернатора.

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1 июня на сайте правительства Иркутской области был опубликован материал, посвященный пожару в природном заказнике «Туколонь». Он озаглавлен «Свидетели: Перед возникновением пожара в заказнике «Туколонь» там находились сотрудники правоохранительных органов и журналисты». В статье говорится, что дознаватель опросил свидетелей случившегося, и приводятся их слова, согласно которым журналисты и правоохранители, побывавшие на месте будущего возгорания, курили и кидали окурки на землю, а после их отбытия там больше никого не было.

В июне 2019 года в Москве был задержан и арестован министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, министр и еще несколько чиновников незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку в государственном природном заказнике «Туколонь» в Иркутской области.

16 мая в рамках медиафорума OНФ о незаконных вырубках в Иркутске сообщили президенту России Владимиру Путину. Глава государства признал, что ситуация стоит остро и заявил о необходимости провести расследование. Также президент подчеркнул, что нужно наводить порядок в лесной отрасли в целом.

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