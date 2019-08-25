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Опубликованы способы снижения вреда здоровью от смартфонов

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Фото: ТАСС/Андрей Гордеев
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Ученые выяснили, как можно минимизировать риски для здоровья при использовании гаджетов. Об этом рассказала научный сотрудник из Perdana University (Малайзия) Эрна Фариза Мохд Пут. Об этом 25 августа сообщил телеканал «Мир24».

Для того чтобы избежать таких симптомов, как онемение, боль в большом пальце, запястье, шее и спине, в первую очередь необходимо покупать смартфон такого размера, чтобы его можно было обхватить своим большим и указательным пальцами.

Кроме того, текст в смартфоне лучше печатать с использованием пальцев обеих рук, пишет «Газета.ру».

Пут также отметила, что гаджет нужно держать на уровне груди, подбородка или глаз. Это позволяет зафиксировать шею в естественном положении.

19 августа Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах «с целью профилактики возможного вреда здоровью учеников и повышения эффективности образовательного процесса».

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