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Российский боец ММА Харитонов нокаутировал американца Митриона

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Фото: facebook.com/Bellator MMA
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 225 в США. Об этом в воскресенье, 25 августа, пишет ТАСС.

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Россиянин нокаутировал соперника во втором раунде. Это уже второй поединок Харитонова и Митриона, так как в первый раз в феврале этого года американец ударил россиянина в пах и бой был признан несостоявшимся.

На счету 39-летнего Харитонова теперь 29 побед из 37 поединков. Он потерпел шесть поражений, два боя были признаны несостоявшимися. На счету 41-летнего Митриона 21 бой, 13 побед и семь поражений, один поединок признан несостоявшимся.

На Bellator 225 одержал победу и другой россиянин — Виталий Минаков, нокаутировавший американца Тимоти Джонсона в первом раунде.

19 августа американский боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье проиграл нокаутом соотечественнику Стипе Миочичу и утратил титул чемпиона UFC в тяжелой весовой категории.

Кормье опережал соперника во всех карточках судей до четвертого раунда, где проиграл техническим нокаутом.

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