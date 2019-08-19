Лучший боец UFC уступил титул чемпиона

Американский боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье проиграл нокаутом соотечественнику Стипе Миочичу и утратил титул чемпиона UFC в тяжелой весовой категории.

Кормье опережал соперника во всех карточках судей до четвертого раунда, где проиграл техническим нокаутом.

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