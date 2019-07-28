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Россиянин Царукян победил канадца Обен-Мерсье на турнире UFC 240

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян победил канадца Оливье Обен-Мерсье на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 240 в канадском Эдмонтоне. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщает ТАСС.

Бойцы легкой весовой категории — до 70,3 кг — бились все три раунда. По итогам встречи победа единогласным решением судей была отдана россиянину.

Для 22-летнего Армана Царукяна это уже 14-я победа при двух поражениях в ММА. В активе 30-летнего Обен-Мерсье 12 побед и пять поражений в ММА.

21 июля сообщалось, что российский боец смешанного стиля (ММА) Алексей Олейник попал в больницу после поражения нокаутом от представителя США Уолта Харриса на турнире UFC в американском Сан-Антонио.

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