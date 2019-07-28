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Холлоуэй сохранил титул чемпиона UFC в полулегком весе

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Igor Vidyashev
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Американский спортсмен Макс Холлоуэй победил в поединке со своим соотечественником Фрэнки Эдгаром за звание чемпиона боев смешанного стиля (MMA) в полулегком весе (до 66 кг) Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщили в аккаунте UFC в Twitter в воскресенье, 28 июля.

Встреча состоялась в городе Эдмонтон, Канада. Поединок длился пять раундов. Судьи матча единогласным решением присудили победу Холлоуэю.

Макс Холлоуэй впервые стал чемпионом UFC в полулегком весе в 2017 году. Нокаутом американец победил Жозе Алду из Бразилии. Позже спортсмен дважды защищал свой титул. Всего в его карьере 25 боев, 21 победа, 12 из которых присуждены досрочно, и четыре поражения.

Ранее 28 июля российский боец смешанного стиля (ММА) Арман Царукян одержал победу в бою с Оливье Обен-Мерсье из Канады на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). После трех раундов единогласное решение судей отдало первенство Царукяну.

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