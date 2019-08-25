NASA назвало дату повторной стыковки «Союза» с МКС

Повторная попытка состыковки корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» с Международной космической станцией (МКС) состоится 27 августа в 6:12 мск. Об этом 24 августа сообщили в NASA.

Планируется, что непилотируемый корабль выполнит вторую попытку пристыковки, но в этот раз к хвостовому узлу служебного модуля «Звезда».

«Система «Курс» на «Звезде» была проверена, и находится в прекрасном рабочем состоянии», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, состыковка с первого раза не состоялась из-за неисправности системы «Курс».

Робот «Федор» отправился к МКС 22 августа на ракете «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. После старта она вывела корабль «Союз МС-14» за пределы атмосферы. Отделение всех трех ступеней прошло штатно.

В 8:30 мск 24 августа корабль должен был пристыковаться к МКС, но стыковка была отменена из-за неисправности системы «Курс», когда «Союз» находился на расстоянии около 96 м от станции. На данный момент он отведен на безопасное расстояние от МКС.