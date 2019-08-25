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Эксперт рассказал об утрате США мировой гегемонии

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Фото: Global Look Press/Petra Wallner/imageBROKER.com
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США могут утратить мировую гегемонию, если страны начнут активно отказываться от доллара. Такое мнение выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

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Он отметил, что использование доллара как мировой валюты — главный внешнеэкономический и внешнеполитический рычаг Вашингтона.

«Утратив этот рычаг, американцы утратят значительную часть мировой гегемонии, возможность влиять на мировые процессы — так, как они сейчас пытаются оказывать давление на Китай, Россию, Францию. И если торговля будет обходить доллар стороной, то другие страны смогут не слушать Вашингтон», — сказал Брутер RT.

При этом он отметил, что в настоящее время доллар — важная часть мировой внешней торговли, и полный отказ от него пока затруднителен.

24 августа глава Банка Англии Марк Карни призвал мир отказаться от американского доллара в качестве резервной валюты и создать общую электронную валюту. По его мнению, торговые войны, развязанные США, подвергают риску экономики всех стран мира.

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