Эксперт рассказал об утрате США мировой гегемонии

США могут утратить мировую гегемонию, если страны начнут активно отказываться от доллара. Такое мнение выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Он отметил, что использование доллара как мировой валюты — главный внешнеэкономический и внешнеполитический рычаг Вашингтона.

«Утратив этот рычаг, американцы утратят значительную часть мировой гегемонии, возможность влиять на мировые процессы — так, как они сейчас пытаются оказывать давление на Китай, Россию, Францию. И если торговля будет обходить доллар стороной, то другие страны смогут не слушать Вашингтон», — сказал Брутер RT.

При этом он отметил, что в настоящее время доллар — важная часть мировой внешней торговли, и полный отказ от него пока затруднителен.

24 августа глава Банка Англии Марк Карни призвал мир отказаться от американского доллара в качестве резервной валюты и создать общую электронную валюту. По его мнению, торговые войны, развязанные США, подвергают риску экономики всех стран мира.