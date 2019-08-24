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Глава Банка Англии призвал отказаться от доллара

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Глава Банка Англии Марк Карни призвал мир отказаться от американского доллара в качестве резервной валюты, сообщает CNBC.

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По словам Карни, использование доллара создает риски, в том числе это связано с торговыми войнами, из-за которых страдают не только их участники, но и другие игроки на рынке.

«Поэтому многополярному миру нужна многополярная валюта», — заверил экономист.

В качестве альтернативы он предлагает создать новую электронную валюту, основанную на мировой корзине товаров. Такой способ, по мнению специалиста, сможет сбалансировать систему, в которой некоторые страны перешли к нулевой или отрицательной процентной ставке, а другие, в том числе США, поддерживают положительную ставку.

Торговое противостояние между Китаем и США продолжается с прошлого лета. Тогда Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял ответные меры.

С того момента США и Китай еще несколько раз обменялись повышением налога на ввозимые товары, а 23 августа американский лидер Дональд Трамп объявил о введении с 1 сентября и с 1 октября очередных пошлин в 30% и 15% на китайскую продукцию объемом в $250 млрд и $300 млрд.

26 июня Европа признала Россию лидером по отказу от доллара.

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